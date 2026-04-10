【「ファイナルファンタジーVII リバース」Switch2/Xbox Series X|S/Windows版】 6月3日 発売予定 価格： パッケージ版/ダウンロード版 6,578円 デジタルデラックスエディション 8,201円 CEROレーティング：C（15才以上） スクウェア・エニックスは、RPG「ファイナルファンタジーVII リバース」のNint