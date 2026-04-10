北中米W杯「DAZNアンバサダー」就任サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が2か月後に迫る中、大会をライブ配信するスポーツ・チャンネル「DAZN」からの一報に歓喜が広がっている。大会中の「DAZNアンバサダー」に大物2人が就任。ネット上のサッカーファンを沸かせた。DAZNは北中米W杯の全104試合全てをライブ配信。大会期間中のライブや関連コンテンツ、事前番組などに出演するアンバサダーに、俳優の成田凌と桐谷美玲が