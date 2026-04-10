買い物帰りのエスカレーターでは、荷物を抱えながら帰宅後のことを考え、つい前方への注意が疎かになってしまうことがあります。でも、そんな時に思いがけない出来事が起こることも。地下に食料品売り場のあるスーパーで、いつものようにエスカレーターで1階へ向かっていたとき、実際に起きた筆者の体験談をご紹介します。 危機一髪！！