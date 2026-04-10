レディースファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」が、人気キャラクターの「ミッフィー」とコラボレーションしたアイテムを発売。公式オンラインストアで4月10日（金）から、店舗販売は4月11日（土）から始まる。OPAQUE.CLIPからミッフィーのルームコラボレーションアイテムが登場今回は、毎日の"おうち時間"を心地よく彩るルームアイテムや、外出先でも活躍するアイテムがラインアップしている。