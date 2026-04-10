JR四国(資料) JR四国は10日、2026年のゴールデンウィーク期間における指定席の予約状況を発表しました。 GW期間中（4月24日～5月6日）の特急列車や快速マリンライナーなどの指定席の予約率は、4月9日現在、21.6％です。 松山と岡山をつなぐ特急しおかぜの予約率は19.3％です。ピーク日は、下りが5月2日（38.1％）、上りが5月5日（30.9％）です。 高知と岡山をつなぐ特急南風の予約率は