くまなく・たびにゃん「桃太郎バージョン」提供：JR西日本岡山支社 JR西日本岡山支社のキャラクター「くまなく・たびにゃん」の「桃太郎バージョン」が10日、発表されました。「くまなく・くまにゃん」の着せ替えデザインを利用客の投票で決定する「くまなくコーデ選手権」で、5つのデザインの中から選ばれました。 「桃太郎バージョン」の衣装は、岡山名産の白桃をイメージした桃色