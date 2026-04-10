5月12日（フランス現地時間）より開催される第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に、映画『急に具合が悪くなる』の正式出品が決定。同映画祭でワールド・プレミア上映される。発表に際し、監督の濱口竜介、俳優の岡本多緒、長塚京三、黒崎煌代よりコメントが到着した。【動画】カンヌ映画祭正式出品決定！『急に具合が悪くなる』特報映像本作は、『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー賞国際長編映画賞およびカン