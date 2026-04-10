中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月10日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は10日の記者会見で、米連邦議会の一部の議員が米国の対キューバ軍事行動を制止しようとしているとの質問に対し、米政府はキューバへの封鎖や制裁、あらゆる形の脅迫を直ちにやめるべきだと表明した。毛氏は次のように述べた。われわれは一部の米議員が最近、キューバを訪れ、米国のキューバへの敵対政策に反対したこ