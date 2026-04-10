◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）昨年のＭ―１王者のお笑いコンビ「たくろう」が、試合前にファーストピッチを行った。また、始球式の前には特別漫才も披露。東京ドームのスタンドを盛り上げた。幼少期から「大の巨人ファン」という赤木裕が、子供時代に好きだった清原和博選手のカレンダーを使って自宅の部屋の天井にプラネタリウムを自作していたという秘話も披露。「ないものねだりで。貧弱だっ