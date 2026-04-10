フリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、学生時代について語った。番組では、「垣花正とバカスタッフからの偏見とひがみ」と題し、MC垣花正らのやっかみをまとめたフリップが示された。実家は丸井の創業家で、幼稚舎から大学まで慶応。典型的なお坊ちゃまとみたのか、「どうせ20歳の誕生日プレゼントは車とか高級アイテムだったんでしょ！？」「モテま