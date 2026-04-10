愛知県警本部愛知県警一宮署は10日、同県一宮市の70代男性が約3億2千万円相当の暗号資産（仮想通貨）をだまし取られる被害があったと発表した。特殊詐欺事件として調べる。署によると、男性は昨年5月、スマートフォンで、人工知能（AI）投資に関する広告にアクセスし、電話番号などを登録していた。その後、英国の投資会社職員を名乗る男から電話があった。70代男性は仮想通貨を購入し、指定先に送金。スマホのアプリ内で利益