タレントの藤本美貴（41）が10日、MCを務める26日放送開始のテレビ東京経済バラエティー「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（日曜後6・30）の取材会に出席した。世界各国の給料やお金の流れを通して日本のイマを知るもので、昨年12月と今年1月の2度の特番を経てレギュラー化。「世界の給料を見られる機会はなかなかないので特番の時もすごくおもしろかった」とレギュラー化に笑顔。3児の母らしく子どもにも見せた