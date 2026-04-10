「福岡チャンピオンカップ・Ｇ１」（１１日開幕、福岡）直前のＧ１・津ダイヤモンドカップでＶを飾っての参戦となる宮地元輝（３９）＝佐賀・１００期・Ａ１＝が好感触を得た。まだ初下ろしから６節目とあり、エンジンの相場は不透明だが「これはいいエンジンだと思う」と手にした５２号機に太鼓判を押した。「手前から良くて伸びもいい。合えばレスポンスも良くなりそう」と前検から楽しみを口にする。佐賀支部だが、福岡