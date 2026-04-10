スマートフォン用の「モバイルSuica（スイカ）」JR各社は10日、交通系ICカードが使えない駅でもスマートフォンアプリの画面を係員に示せば定期券が使えるサービスを2027年春に始めると発表した。四国の一部を除く全国のJR駅でモバイルSuica（スイカ）などの定期券が使えるようになる。JRによると、交通系ICカードのエリア外では現在、磁気定期券が使われていて、新規購入や継続の際には駅を訪れる必要がある。新サービス「みせ