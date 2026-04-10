フジテレビ『Live News イット！』を3月末まで担当していた青井実アナが、10日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）に出演。『イット！』卒業から、わずから2週間後に“裏番組”出演を果たしたが、『イット！』時代の“不適切な言動”について触れられる一幕があった。【写真】『イット！』出演ラストも笑顔で…宮司愛海アナの姿2択で答えるコーナーで「番組スタッフにバラされたことがある？」との質問を受けた青井アナ