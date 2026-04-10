ロックバンド「ディープ・パープル」のメンバーと面会し、日本製のドラムスティックをプレゼントする高市首相（中央）＝10日午後、首相官邸高市早苗首相は10日、英国出身のロックバンド「ディープ・パープル」のメンバーと官邸で面会した。首相はファンを公言しており「憧れのバンドだ。ロックの歴史をつくり、魅力ある音楽を生み出し続けていることに深く敬意を表する」と興奮した様子だった。面会では、小学生でアルバムを買