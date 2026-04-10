「福岡チャンピオンカップ・Ｇ１」（１１日開幕、福岡）シリーズには３人の女子レーサーが参戦して華を添える。その中では西橋奈未（２９）＝福井・１１９期・Ａ１＝が２連対率４６％の良機を獲得。まだ初下ろしから６節目とあって数字に全幅の信頼は置けないものの動いていた実績もあるだけに楽しみは十分にありそうだ。前検では「試運転はいいかなと思ったけど、特訓では出て行く感じはなかった」と、まだ調整の必要性は