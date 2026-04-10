国土交通省国土交通省と内閣府は10日、造船業の再生に向けた作業部会を開き、今後の官民投資の方向性をまとめた。国内の建造量増加や修繕能力向上へ、人工知能（AI）やロボット活用を進めるべきだとした。詳細を詰め、造船、AI・半導体といった戦略17分野の投資対象や目標額を定める「官民投資ロードマップ」に反映する。国内の建造量は減少傾向で、修繕も海外に依存している。取り組みの方向性では、2025年度補正予算で創設し