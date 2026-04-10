昨年のM−1グランプリ王者のお笑いコンビ「たくろう」が10日、東京ドームで行われたプロ野球セ・リーグ、巨人−ヤクルト戦の始球式に登場した。マウンドに立った赤木裕が大きく振りかぶって投じた一球は、真ん中に構えた捕手のミットに収まるストライク投球。ガッツポーズで喜んだ。球場からは拍手が沸き起こり、マウンド後方で応援していたきむらバンドも大喜び。赤木はマウンドを一度降りたが、再び戻り、少し乱れた土を手で