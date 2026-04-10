作詞家秋元康氏（67）が、9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。長渕剛と過ごした20代を語った。放送では南こうせつ（77）とともに昭和の音楽を振り返った。秋元氏は最初に手がけた楽曲について聞かれ「初めはTHE ALFEEのB面の『言葉したくない天気』とか、あとは稲垣潤一さんの『ドラマティック・レイン』とか、あとは長渕剛さんの『GOOD−BYE青春』ですよ」と明かした。秋元氏は「あの頃はオール