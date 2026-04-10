ママさんと1ヶ月ぶりに再会できたのに、愛犬は冷たい態度を見せて…？まるで人間のような反応と、愛にあふれた光景が話題に。投稿は記事執筆時点で8万6000回再生を突破し、「涙出た」「会えてよかったね」「本当は甘えたいんだよね」といった声が寄せられています。 【動画：入院していた女性が『1ヵ月ぶりに愛犬と再会した』結果→喜ぶと思ったら…人間のような『拗ね方』】 入院していたママと再会 TikTokアカウント「sh