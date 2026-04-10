出会った頃は怯えた表情をしていた保護犬ですが、飼い主さんが愛情を注ぐうちに表情が変化して…？現在の幸せそうな姿が感動を呼び、投稿には「かわいい」「いい表情」「良かったね」といった声が寄せられています。 【動画：ずっと『何かに怯えた顔』をする保護犬→家族になり、愛情を注いだ結果…もはや別犬のような『表情』】 怯えた表情の保護犬 TikTokアカウント「user7400082426191」に投稿されたのは、保護犬の「マ