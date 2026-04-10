北海道警察は2026年4月10日、住所不定・無職の藤戸秀馬容疑者（22）、札幌市手稲区の桜井玲音容疑者（23）、小樽市の本多雛子容疑者（23）の3人を恐喝の疑いで逮捕しました。3人は2025年7月16日、札幌市白石区のラブホテルで、20代の男性に本多容疑者の盗撮を持ちかけた後、盗撮行為について脅迫し、示談金として現金約360万円をだまし取った疑いがもたれています。警察によりますと、3人は出会い系トークアプリで男性に対し