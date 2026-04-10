バレーボールSVリーグ女子のレギュラーシーズンを3位で終えたPFUブルーキャッツ石川かほく。年間王者を決めるチャンピオンシップを前に、最終調整を行いました。今シーズンはセッターとして加入した松井珠己選手の的確なトスからバルデス・メリーサ選手らのアタックで得点を重ねてきたPFUブルーキャッツ。高い攻撃力を武器に、レギュラーシーズンを14チーム中3位で終え、昨シーズンの10位から大躍進を遂げました。日本一を決めるチ