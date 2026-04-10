ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは１０日、地元の静岡県磐田市と連携し、中学生を対象にした「ブルーレヴズＳＰＯ☆ＣＵＬ（スポ・カル）ラグビークラブ」を発足し、部員を募集することを発表した。少子化や学校教員の働き方改革を受け、磐田市は中学校の部活動の地域への段階的な移行を進めることを決めている。そのステップとして静岡ブルーレヴズがラグビークラブの運営にあたり、だれもが気軽に競技を楽しめる環