Ｊ２ジュビロ磐田は１０日、静岡・磐田市での練習をメディアに公開した。朝から激しい雨が降り続く悪天候だったが、選手たちは約１時間、ピッチ上で汗を流した。前節（４日）はＪ２甲府を１―０で破り、連敗を４で止めるとともに、今季９戦目で初めて「９０分での勝利」を挙げた。次節（１２日）はアウェーでＪ３長野と対戦。２月７日の開幕戦ではＰＫ戦で勝っているが、９０分のスコアは０―０と苦しんだ。志垣良監督（４５）