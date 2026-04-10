JR各社は今年のゴールデンウイーク期間中の指定席の予約状況を発表しました。去年と比べ、1割程度、予約が増えているということです。JR各社によりますと、今月24日から来月6日までのゴールデンウイーク期間中、新幹線などの指定席の予約数は336万席で、去年と比べ11％増えたということです。下りのピークは来月2日で、東海道新幹線は午前に東京駅を出発する「のぞみ」と「ひかり」が混雑しているということです。JR東日本の各新幹