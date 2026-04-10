楽天のルーク・ボイト内野手（３５）が１０日、打撃不振のため出場選手登録を抹消された。来日２年目の今季は１２試合に出場し、打率１割４分、０本塁打、３打点と精彩を欠き、２１打数連続ノーヒットと快音が聞かれなかった。三木肇監督（４８）は「チームでいろんな意見を出し合った中、彼とももちろん話をして、いったんファームで状態が上がるようにしてほしいという思いも伝えて、きょうから行ってもらってます」と語り