¡ÖKONDO Racing Team¡×¤Î¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¼«¿È¤â¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¶áÆ£¿¿É§ ¡ÛÌ¾¼ÖGT-R¤Ë?¤ï¤«¤Ð¥Þ¡¼¥¯?Â©»Ò¤Ë±¿Å¾¤ò´«¤á¤ë¤â?Ãú½Å¤Ë¤ªÃÇ¤ê¡Ê¾Ð¡Ë?¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Á¢Ë¾¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤Ç¥Þ¥Ã¥Á½õ¼êÀÊ³ð¤¦¤È¤¤¤¤¤Í¡×¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î°¦¼Ö¡ÖGT-R¡×¤Î¸åÉô¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö½é¿´¼Ô±¿Å¾¼ÒÉ¸¼±¡×¤¤¤ï¤æ¤ë?¤ï¤«¤Ð¥Þ¡¼¥¯?¤òÅ½¤ê