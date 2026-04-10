Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ家泉怜依（２６）が、雪辱の２試合ぶり勝利を誓いに立てた。チームは１０日、札幌・宮の沢での練習後、１１日のＪ２甲府との敵地での戦いに向け、札幌をたった。１０チームのリーグ戦による後半戦初戦。前半戦９試合をＤＦ高尾、ＧＫ田川とともにフル出場した家泉は「プレーはまだまだ全然ですけど、試合に出られているので。出ている間に任せられるような選手になれるよう、改善していかないと