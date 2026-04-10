◇プロ野球 パ・リーグ 楽天-オリックス(10日、楽天モバイルパーク)楽天とオリックスの3連戦初戦が、雨天中止となりました。試合開始前から雨が続いた影響で、17時40分をもって中止が発表されました。この日は楽天・荘司康誠投手と、オリックス・曽谷龍平投手の投げ合いが予定されていました。