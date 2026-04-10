１０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて３８銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円３４〜３５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、７３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８６円１０〜１４銭円で大方の取引を終えた。