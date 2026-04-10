来日しているイギリスの世界的ロックバンド「ディープ・パープル」と面会した高市総理大臣が、「バンド愛」と自身の政策を猛アピールしました。高市総理：ディープ・パープルは私の憧れのバンドです。中学生の時にはディープ・パープルのコピーバンドでキーボードをやっていました。今は夫とけんかしたら（ドラムで）「バーン」をたたいて、呪いをかけています。高市総理は、日本の世界的な打楽器ブランド「TAMA」のドラムスティッ