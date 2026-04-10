NTTドコモ、KDDIに続き、携帯大手3社が値上げすることとなります。ソフトバンクが月額の料金プランについて、最大で550円の実質値上げを発表しました。ソフトバンク寺尾洋幸 専務執行役員「いまのネットワークの品質を維持できなくなるだろうという、ぎりぎりのタイミングということで、今回、料金改定をお願いすることとした」ソフトバンクは月額の料金プランについて、最大で実質550円の値上げを発表しました。たとえば、