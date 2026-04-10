元ＮＨＫでフリーの青井実アナウンサーが１０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。ＮＨＫ退局後、フリーアナとして「Ｎｅｗｓイット！」キャスターに就任したため、民放番組への出演も、これが２局目となった。幼稚舎から慶応一筋の“お坊ちゃま”として知られる青井アナに番組では「モテまくってたでしょ？遊びと結婚をきっちり割り切って付き合ってた？