１０日午前１１時頃、兵庫県加古川市平荘町小畑で、県道の護岸とともに歩道（幅約２・３メートル）部分が約７０メートルにわたって崩れた。けが人はなかった。県は２月下旬から、現場付近で路面にひびが確認されたため、片側交互通行を実施し、歩道を通行止めとしていた。県加古川土木事務所によると、県道は片側１車線で、二つの池を横断。北側の池に接した護岸が崩落し、その上部に設置されていた張り出し構造の歩道も崩れた