JRAは10日、22年ファルコンSを制したプルパレイ（セン＝須貝、父イスラボニータ）が5日の調教中に急性心不全を発症し、息を引き取ったと発表した。7歳だった。5日付でJRA競走馬登録を抹消された。21年6月19日に東京芝1600メートル（新馬2着）でデビューし、通算39戦4勝、獲得賞金は1億3510万4000円。3月15日の米子城S2着がラストランになった。