3月末でNHKを退職したフリーアナウンサーの和久田麻由子（37）が、芸能事務所「セント・フォース」に所属したことが10日、明らかになった。同事務所の公式サイトにプロフィルが掲載された。この日、都内で日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（25日開始、土曜午後10時）制作発表会見に出席し、NHK退職後初の民放番組への出演が正式発表された。同事務所の公式サイトにも「和久田麻由子が4／25(土)から始まる新しい報道番組