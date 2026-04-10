■まさかの決選投票で起きた珍事異例の決選投票にもつれこんだ社民党の党首選は、4月6日に開票作業が行われ、最終的に現党首の福島瑞穂氏が再選された。だが、当選後の記者会見では、対抗馬となった大椿裕子元参院議員の発言が認められず、大椿氏が抗議の退席をして、怒号が飛び交う事態に。「福島体制」の継続は決まったものの、大椿氏も決選投票で一定の支持を集めており、党内に福島氏への批判と不満が根強くあることを露呈する