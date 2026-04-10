花のARフォトフレーム（香川県立ミュージアム提供） 香川県の指定有形文化財「高松松平家博物図譜」の世界を体感してもらおうと、県立ミュージアムがスマートフォン用のARフォトフレームを増やしました。 「高松松平家博物図譜」は、魚を描く「衆鱗図」、鳥を描く「衆禽画譜」、植物を描く「衆芳画譜」、「写生画帖」で構成されています。目を見張るほど繊細に描かれ、微細な線や質感を表す