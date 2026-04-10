【1/72 C12 日本海軍 水上観測機 零式観測機11型 “零観11型”(再生産）】 4月 発売予定 価格：2,860円 フジも模型は、4月発売の「1/72 C12 日本海軍 水上観測機 零式観測機11型 “零観11型”」の再生産分よりパッケージをリニューアルした。 本商品は日本海軍の水上観測機「零式観測機11型 “零観11型”」を1/72スケールプラモデル化したもの。複葉単フロ&#