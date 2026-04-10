JR東海が発表した、今年のゴールデンウィーク期間中の東海道新幹線の予約状況は、去年の同じ時期と比べ、8%増の153万席となっています。 【写真を見る】東海道新幹線 GWの予約状況 去年より8%増の153万席 ピークは下り5月2日･上り5月5日 JR東海 JR東海によりますと、4月24日から5月6日までの東海道新幹線の予約席数は、4月8日時点で、去年の同じ時期より19万席増え、153万席だということです。 ゴール