重慶江北国際空港で、シンガポール人の旅客（左）の入国情報入力を手伝う重慶出入境辺防検査総站（出入境検査所の統括機関）の警察官。（１月６日撮影、重慶＝新華社配信／曾言延）【新華社北京4月10日】中国国家移民管理局は10日、1〜3月の中国の出入境者数が前年同期比13.5％増の1億8500万人だったと発表した。うち中国本土の住民は14.2％増の9166万2千人、香港・マカオ・台湾地区の住民は10.3％増の7249万1千人だった。外国