１０日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４１．１４ポイント（０．５５％）高の２５８９３．５４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４３．２１ポイント（０．５０％）高の８６５５．０４ポイントと反発した。売買代金は２４６３億１６５０万香港ドル（約５兆１００億円）となっている（９日は２４４９億７７２０万香港ドル）。中東リスクの緩和期待が相場を支