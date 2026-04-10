グローバルBEV第2弾を日本投入スバルは4月9日、新型SUV『スバル・トレイルシーカー（TREAILSEEKER）』を発表し、『ソルテラ』に続くグローバルBEVラインアップの第2弾として日本市場へ投入した。【画像】スバルのグローバルBEV第2弾！ トレイルシーカー全28枚新型『トレイルシーカー』は、ミッドサイズSUVに分類されるモデルで、633Lのラゲッジ容量とスバル独自の四輪駆動技術により、日常域での扱いやすさとアウトドアでの実用