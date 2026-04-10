ラグジュアリーなチョコレートブランド「ブルガリドルチ」から、春の訪れを感じさせるシーズナルコレクションが登場♡2026年4月10日（金）より発売される新作は、ストロベリーやレモン、エルダーフラワーなどを取り入れた華やかなフレーバーが魅力です。香り・味わい・見た目のすべてで春を表現した、特別感あふれるラインナップは、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にも