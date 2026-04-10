10日の東京株式市場で日経平均株価は一時1100円以上値を上げました。3月3日以来、およそ1か月ぶりに5万7000円台を回復する場面もありました。前日に好決算を発表した企業に買い注文が多く入ったほか、AI・半導体関連株が値を上げました。一方、中東情勢による影響については、11日からアメリカとイランが戦闘終結に向けた交渉を行う予定です。市場関係者は、「交渉次第では今後も乱高下する可能性は大いにある」と話しています。