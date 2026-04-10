大垣競輪場のF1「スポーツニッポン杯フェニックスカップ」のS級決勝戦が行われ、取鳥雄吾と初連係となった芦沢大輔（44＝茨城）がゴール前で鋭く差し切り、昨年11月の伊東F1以来となる今年初Vを決めた。2着に取鳥、3着は岡田征陽が続いてラインで上位独占。3連単1番人気の決着となった。好目標を得た芦沢がチャンスをモノにした。レースは打鐘前で先頭に立った小森が先行態勢。2角から取鳥が車間を詰めた勢いで捲り返すと、