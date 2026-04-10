中国自動車流通協会（CPCA）乗用車市場情報連席分科会が9日に発表したデータによると、3月の中国の乗用車輸出台数は前年同期比74．3％増、前月比25．2％増の69万5000台に上った。3月の新エネルギー乗用車市場を見ると、小売販売台数は前年同期比14．4％減、前月比82．6％増の84万8000台だった。同月の中国国内乗用車小売に占める新エネ車の割合は、前年同期比0．3ポイント上昇、前月比7ポイント上昇して51．5％になった。3月の輸出