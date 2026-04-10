ドリンク、とりわけお酒を飲むときに重宝するロックアイス。今、SNS上ではそんなロックアイスを販売する自動販売機が大きな注目を集めている。【写真】新横浜駅ホームに設置された「ロックアイス自販機」「【朗報】新横浜駅、新幹線に乗る前にめちゃくちゃ需要ありそうな自販機を生み出す」と件の自動販売機を紹介したのは"自動販売機マニア"として活動する石田健三郎さん（@jido__hanbaiki）。ビニールカップに山盛りの氷がおさま